Ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» оценили в стоимость нового корабля

Ущерб от пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» составил 95 миллиардов рублей — это почти равно нынешней стоимости корабля, со ссылкой на источник в штабе Северного флота пишет «Коммерсантъ».

По словам источника, в эту сумму входит не только повреждение конструкций, но и пострадавшее ремонтное оборудование и сопутствующие убытки, связанные с «вышедшими из строя из-за травм военных и гражданских специалистов». Современная стоимость корабля такого класса и с таким сроком службы с учётом износа каркаса и без вооружения достигает 110 миллиардов рублей.

«Оглашённая сумма вызвала большое возмущение у командования ВМФ», — отметил источник.

Напомним, в результате пожара на «Адмирале Кузнецове» погибли два человека, 14 человек пострадали. По предварительным данным, причиной пожара могла быть неубранная куча мусора в трюме, на которую упала окалина при проведении сварочных работ.