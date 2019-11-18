Ущерб от коррупции в России оценили в 102 млрд рублей

За восемь месяцев 2019 года в России было выявлено 18,4 тысячи коррупционных преступлений, из которых 5,5 тысячи были совершены в крупном и особо крупном размере, сообщил в интервью изданию «Полиция России» замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Севастьянов.

По его словам, общий ущерб по оконченным уголовным делам данной категории составил порядка 102 млрд рублей. Он отметил, что количество выявленных преступлений коррупционной направленности с начала года увеличилось на 4,7%. По итогам расследования более 15 тысяч преступлений к уголовной ответственности привлечены около 6,5 тысячи человек. В январе — августе было выявлено более 3 тысяч преступлений, совершённых уличёнными во взяточничестве чиновниками, изъято имущество и деньги на 1,5 млрд рублей. Севастьянов добавил, что коррупция остаётся одним из ключевых факторов, оказывающих «разрушительное влияние на эффективность деятельности органов государственной власти и принимаемые ими управленческие решения».

В 2018 году Россия опустилась на несколько позиций в «Индексе восприятия коррупции» и заняла 138-е место из 180, набрав одинаковое количество баллов — 28 из 100 — с Папуа — Новой Гвинеей, Ливаном, Ираном, Гвинеей и Мексикой.

В 2018 году, по данным Генпрокуратуры РФ, средний размер взятки в России превысил 600 тысяч рублей, а с вымогательством взяток столкнулась треть российских бизнесменов.