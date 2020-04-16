Ущерб для российской экономики от пандемии коронавируса оценили в 18 трлн рублей

Наиболее пострадавшие при пандемии коронавируса отрасли экономики потеряют около 18 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда окажутся 15,5 млн человек, со ссылкой на макроэкономический обзор Национального рейтингового агентства (НРА) пишут «Известия».

Под удар попадут несколько десятков отраслей, добавленная стоимость которых в годовом выражение существенно сократится. НРА ожидает падение до 83,9%, наиболее уязвимыми окажутся гостиницы, предприятия общественного питания, сфера услуг, производство одежды и обуви, а также деятельность в области культуры и спорта. Менее остальных пострадают производство продуктов питания и табака, сельское и лесное хозяйство, рыболовство, а также добыча полезных ископаемых.

«Наша оценка позволяет говорить о потерях в 17,9 трлн рублей в годовом выражении. Потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. Сокращение налогов, сборов и страховых взносов оценивается в 4,2 трлн рублей», — говорится в обзоре.

Отмечается, что такой ущерб неприемлем для российской экономики, поэтому НРА ожидает дополнительных мер для её стимулирования. Аналитики представили три сценария развития событий: согласно наиболее оптимистичному (его вероятность НРА оценило в 15%), по итогам 2020 года страну ожидает рост ВВП на 0,4–0,7%, реальные зарплаты тоже вырастут на 0,3–0,6%. Курс доллара при этом удержится на уровне 75–80 рублей, а инфляция повысится до 6,2–6,5%.

Вероятность пессимистичного сценария — 30%, он предполагает падение экономики до 7,1% ВВП, выход на нулевой уровень к 2022 году и рост на 1,5–1,7% к 2024 году. Реальная зарплата снизится на 7,5–7,8%, курс доллара подскочит до 100–103 рублей, а инфляция — до 9,2%. Такой сценарий обозначает, что мировую экономику ждёт кризис с последствиями, многократно превосходящими проблемы 2008–2010 годов.

Наиболее вероятным (50%) является базовый сценарий: ВВП снизится на 3,3%, зарплаты — на 3–3,2%. Курс доллара будет колебаться в диапазоне 85–90 рублей, инфляция разгонится до 7,2–7,3%.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».