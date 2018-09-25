Уроженка Нижнего Тагила поборется за фото на обложке Playboy

Вице-мисс Екатеринбурга 2016 года Ирина Воржева попала в топ-12 конкурса «Девушка года Playboy — 2018». 23-летняя выпускница УРГУПС родилась в Нижнем Тагиле, училась в гимназии № 18, а затем перебралась в Екатеринбург.

«В школе занималась тхэквондо, в университете — карате, а теперь увлекаюсь бегом, преодолеваю дистанции до 25 км, мечтаю пробежать целый марафон», — рассказывает о себе Playboy Ирина.

В ближайшее время все 12 участниц примут участие в специальной фотосессии и видеосъёмке. С 8 по 25 октября на странице конкурса пройдёт пользовательское голосование, с учётом результатов которого жюри выберет самую сексуальную девушку России. Победительница получит право на публикацию своего фото на обложке культового журнала.