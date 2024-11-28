Уроженец Нижнего Тагила заплатит почти 300 тысяч рублей за эвакуацию на вертолёте пострадавшего в ДТП

Уральская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований бюджетного законодательства. Выяснилось, что приговором Шадринского районного суда Курганской области от 27 июля 2022 года уроженец Нижнего Тагила (проживающий в Курганской области) был признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) в связи с совершением дорожно-транспортного происшествия.

Сама авария произошла днём 24 апреля 2022 года в районе села Верхозино Курганской области. На тот момент 37-летний водитель ВАЗ-21124 не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. Водитель и два пассажира (мужчина 66 лет и 15-летняя девочка) получили травмы и были доставлены в больницу. Кроме этого, травмы получила 23-летняя пассажирка, которой было назначено амбулаторное лечение.

«Пострадавшему потребовалась эвакуация вертолётом для оказания медицинской помощи, на оплату которой затрачено 294 тысячи рублей из бюджета Курганской области. По результатам проверки прокурор обратился в суд в интересах Курганской области с исковым заявлением о взыскании с виновника дорожно-транспортного происшествия денежных средств, затраченных на оплату авиационной эвакуации», — сообщали АН «Между строк» в Уральской транспортной прокуратуре.

Суд требования удовлетворил. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

«Водитель в 2020 году отучился в автошколе. После этого, до сентября 2021 года, он шесть раз пытался сдать экзамен на права в Шадринске. В марте он получил водительское удостоверение в Нижнем Тагиле, а уже в апреле попал в ДТП», — сообщили тогда в дорожной полиции.