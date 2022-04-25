Пытавшийся 6 раз сдать на водительские права житель Курганской области получил их в Нижнем Тагиле и через месяц стал виновником серьёзного ДТП

В Курганской области 37-летний водитель ВАЗ-2112 устроил ДТП, в котором пострадали четыре человека. Как сообщили в ГИБДД по Курганской области, авария произошла 24 апреля в районе села Верхозино. Мужчина не справился с управлением, допустил съезд с дороги и врезался в дерево.

«Водитель в 2020 году отучился в автошколе. После этого, до сентября 2021 года, он шесть раз пытался сдать экзамен на права в Курганской области. В марте он получил водительское удостоверение в Нижнем Тагиле, а уже в апреле попал в ДТП», — сообщили в дорожной полиции.

Сам водитель и два пассажира (женщина 66 лет и 15-летняя девочка) получили травмы, их отвезли в больницу. Помимо этого, травмы получила 23-летняя пассажирка, ей назначено амбулаторное лечение.

Как пишет Ura.ru, в последнее время курганцы массово едут за водительскими правами в другие области, так как не могут сдать экзамен в своём регионе. Проблемы начались с начала действия нового регламента в ГИБДД (с апреля 2021 года). С первой попытки удостоверения стали получать только 7,2% кандидатов в водители. Автошколы и курсанты обвиняли инспекторов в предвзятости и неумении принимать экзамены, а в ГИБДД объяснили низкий процент сдачи плохой подготовкой кандидатов в автошколах. Один из курганцев потратил на пересдачу экзамена на права 100 тысяч рублей, после чего ему пришлось учиться в Челябинске. После этого в Курганской области стали чаще ловить нарушителей, которые ездят без прав.