Уроженец Нижнего Тагила ограбил салон сотовой связи в Удмуртии на миллион рублей

Полиция Ижевска задержала ранее судимого 34-летнего уроженца Нижнего Тагила, подозреваемого в хищении 17 мобильных телефонов из салона-магазина. Инцидент произошёл в конце апреля 2018 года. В ночное время злоумышленник взломал жалюзи и разбил окно торговой точки, после чего похитил гаджеты на общую сумму 1,1 млн рублей. Мужчине удалось скрыться до приезда сотрудников ЧОП.

«Длительное время подозреваемый скрывался от сотрудников полиции. В конце июля он был задержан в момент совершения аналогичного преступления в Набережных Челнах. Полицейскими установлено, что подозреваемый причастен также к кражам мобильных телефонов в Кирове, Рыбинске и Воронеже», — сообщает пресс-служба областного полицейского главка Республики Удмуртия.

Половина похищенных телефонов была обнаружена в Томске, Тюмени и Екатеринбурге. В настоящий момент сотрудниками полиции принимаются меры к розыску остального имущества.