Уроженец Нижнего Тагила Магомед Исмаилов отправил в нокаут Александра Емельяненко

Уроженец Нижнего Тагила российский боец MMA Магомед Исмаилов отправил в нокаут Александра Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи. Это уже 16-я победа на счету Исмаилова.

Как пишет «Лента.ру», на протяжении всего поединка Исмаилов доминировал над спарринг-партнёром. В конце третьего раунда рефери пришлось остановить бой, зафиксировав поражение Емельяненко техническим нокаутом.

Примечательно, что взвешивание перед боем показало, что Емельяненко тяжелее оппонента на 22 килограмма.

«В Нижний Тагил отправляю салам», — сказал Исмаилов, стоя на ринге после поединка.

Исмаилов бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года. Изначально бой должен был состояться апреле, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.