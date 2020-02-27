Уроженец Нижнего Тагила Александр Радулов попал в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия

В топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия по версии Forbes попал нападающий хоккейного клуба НХЛ «Даллас Старз» уроженец Нижнего Тагила Александр Радулов. По информации издания, Радулов заработал за 10 лет 58,5 млн долларов.

Первое место в рейтинге заняла теннисистка Мария Шарапова — по оценкам издания, за последние 10 лет её общий доход составил 197,8 млн долларов, около 80% от этой суммы пришлось на рекламные контракты. Место в тройке лидеров досталось хоккеисту из Магнитогорска, центральному нападающему клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину — за прошедшее десятилетие спортсмен заработал 94,6 млн долларов.

Также в топ-10 рейтинга Forbes попал уроженец Екатеринбурга хоккеист Павел Дацюк, заработавший 63,6 млн долларов.

Приведённые в рейтинге цифры — оценка Forbes без учёта отчислений агентам, налоговых платежей и дохода от предпринимательской деятельности, не связанной со спортом.