Уровень смертности в России за 10 месяцев 2020 года достиг максимума за 10 лет

Уровень смертности в России по итогам января — октября 2020 года стал максимальным за 10 лет, со ссылкой на расчёты по данным Росстата пишет РБК. Вывод следует из соотношения количества умерших на 10 тысяч живущих за соответствующие периоды 2011–2020 годов.

К 2019 году смертность в России в результате мер по улучшению демографической ситуации опустилась до 102,9 человека на 10 тысяч населения (январь — октябрь), что на 13,7% ниже, чем за тот же период 2010 года. Однако в 2020 году на фоне пандемии коронавируса показатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году).

В региональном разрезе смертность в расчёте на 10 тысяч жителей за 10 месяцев 2020 года увеличилась в 82 из 85 регионов страны по сравнению с 2019 годом, а в 33 из 85 субъектов показатель, как и в целом по стране, оказался наивысшим за десятилетие.

Общее количество умерших в России, по данным Росстата, за январь — октябрь 2020 года достигло 1,661 млн человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

За апрель — октябрь 2020 года в России, по данным госстатистики, умерли 1,2 млн человек, тогда как среднее значение смертности за аналогичный период предыдущих 5 лет составляло 1,06 млн человек. Исходя из этих данных, избыточная смертность во время пандемии 2020 года — 140,2 тысячи человек. Коронавирусная инфекция за апрель — октябрь была выявлена у 78,6 тысячи умерших в стране, подсчитал Росстат. В том числе у 46,1 тысячи человек она послужила основной причиной смерти, у остальных выявлена в качестве сопутствующей причины (как повлиявшей на летальный исход, так и неповлиявшей). На все зарегистрированные случаи с COVID-19 приходится 6,5% от общего количества умерших в стране, или 56% от числа смертей, которые можно считать избыточными.