Уровень безработицы в Свердловской области достиг рекордных показателей

Согласно официальным данным на 20 июля, в Свердловской области остались без работы и встали на учёт 100 334 человека. При этом общее количество открытых в регионе вакансий на сегодняшний день составляет порядка 40 тысяч.

Как пишет Znak.com со ссылкой на данные регионального департамента по труду и занятости населения, на 1 января в Свердловской области было зарегистрировано 22 тысячи безработных, на середину мая не трудоустроены были около 55 тысяч уральцев.

Сейчас уровень безработицы в регионе составляет 4,73%. Прошлый антирекорд отмечался во время кризиса 2010 года и составлял 3,96%.