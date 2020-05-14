Уроки в разное время и отсутствие общих перемен: Роспотребнадзор предложил новые правила работы школ

Роспотребнадзор составил рекомендации по возобновлению работы школ с учетом сохраняющихся рисков распространения коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

Согласно рекомендациям, когда учёба в школах возобновится, за каждым классом должен быть закреплён отдельный кабинет для занятий и установлено отдельное время начала уроков и перемен.

Также рекомендуется сократить число учеников в классе, ежедневно измерять детям температуру бесконтактным способом и проводить лекции по гигиеническому воспитанию.

Кроме того, Роспотребнадзор разработал рекомендации о том, как в условиях постепенного снятия ограничений по коронавирусу должны работать отдельные виды бизнеса, например, заведения общепита, салоны красоты, сауны и бани.

Ранее, 6 мая, Роспотребнадзор представил трёхэтапный план выхода России из карантина. Сроки выхода ведомство не обозначило, их самостоятельно должен определять каждый регион в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Накануне Минпросвещения объявило об отмене обязательных экзаменов для девятиклассников, а проведение ЕГЭ для выпускников школ, которое должно было начаться 8 июня, вновь перенесено как минимум на месяц.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».