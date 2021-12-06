«Уралвагонзавод» вновь не смог продать отель Demidov Plaza за 1,2 миллиарда рублей 

«Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») в очередной раз не смог продать отель Demidov Plaza за 1,2 млрд рублей. Торги по продаже единственного в Нижнем Тагиле четырёхзвёздочного отеля не состоялись — ни одного покупателя на гостиницу по улице Горошникова, 11 не нашлось.
Напомним, этим летом «Уралвагонзавод» выставил отель Demidov Plaza на продажу за 1,2 млрд рублей. Но тогда на торги никто не заявился. Аукцион решили провести повторно, но в этот раз также не нашлось желающих купить гостиницу.
Согласно размещённому отчёту о финансовых операциях, выручка ООО «УБТ-Отель» по итогам 2020 года составила 67,5 млн рублей (на 45,5 млн меньше, чем в 2019-м), чистый убыток — 25,7 млн рублей. С момента своего основания в 2012 году юрлицо лишь дважды получало прибыль: в 2013 году — 60 тысяч рублей и в 2019-м — 3,4 млн рублей. Стоимость активов компании оценивается в 1 млрд рублей.
В аукционной документации указано, что «УБТ-Отель» на праве собственности принадлежит здание гостиницы площадью 9,7 тысячи кв. м и земельный участок под ним (3,5 тысячи кв. м). На 28 мая 2021 года в компании работали 86 человек.
- В 2012 году УВЗ учредил ООО «УБТ-Отель», которое выступило инвестором строительства. В 2013 году был заключён договор о том, что гостиница будет работать под вывеской мирового бренда Park Inn. Планировалось, что отель будет принимать туристов, участников и гостей форума вооружений Russia Arms Expo. Гостиница открылась в августе 2015 года — накануне ставшей последней для Нижнего Тагила выставки RAE. Всего в семиэтажное здание вложили более 800 млн рублей.
- С 2018 года отель работал под вывеской Demidov Plaza. Международная сеть Park Inn by Radisson в марте 2018 расторгла договор с владельцами здания. Среди причин называли западные санкции, однако официально уход сети из Нижнего Тагила состоялся «по обоюдному согласию сторон».
- Последние годы компания «УБТ-Отель» сотрудничала с московской УК «Альянс Отель Менеджмент». Этот гостиничный оператор также был определён по итогам закупки.
- Из-за коронавирусных ограничений финансовые показатели ООО «УБТ-Отель» ухудшились. В 2020 году прибыль составила 31 млн рублей, год закончился с убытком в 9,4 млн рублей.