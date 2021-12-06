«Уралвагонзавод» вновь не смог продать отель Demidov Plaza за 1,2 миллиарда рублей 

«Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») в очередной раз не смог продать отель Demidov Plaza за 1,2 млрд рублей. Торги по продаже единственного в Нижнем Тагиле четырёхзвёздочного отеля не состоялись — ни одного покупателя на гостиницу по улице Горошникова, 11 не нашлось.

Напомним, этим летом «Уралвагонзавод» выставил отель Demidov Plaza на продажу за 1,2 млрд рублей. Но тогда на торги никто не заявился. Аукцион решили провести повторно, но в этот раз также не нашлось желающих купить гостиницу.

Согласно размещённому отчёту о финансовых операциях, выручка ООО «УБТ-Отель» по итогам 2020 года составила 67,5 млн рублей (на 45,5 млн меньше, чем в 2019-м), чистый убыток — 25,7 млн рублей. С момента своего основания в 2012 году юрлицо лишь дважды получало прибыль: в 2013 году — 60 тысяч рублей и в 2019-м — 3,4 млн рублей. Стоимость активов компании оценивается в 1 млрд рублей.

В аукционной документации указано, что «УБТ-Отель» на праве собственности принадлежит здание гостиницы площадью 9,7 тысячи кв. м и земельный участок под ним (3,5 тысячи кв. м). На 28 мая 2021 года в компании работали 86 человек.