«Уралвагонзавод» требует с ООО «Уралстроймонтаж» 96 млн рублей за срыв строительства двух объектов

Концерн «Уралвагонзавод» подал в Арбитражный суд Свердловской области два иска к тагильской компании «Уралстроймонтаж» (УСМ) на общую сумму 96 млн рублей. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе УВЗ, спор касается невыполнения подрядчиком обязательств по строительству двух объектов.

«Между АО “НПК “Уралвагонзавод” и ООО “Уралстроймонтаж” был заключён контракт на строительство азотно-кислородной станции. В связи с существенными нарушениями контрагентом условий договора было принято решение о расторжении контракта. Требования по возврату неотработанного аванса и штрафных санкций не были исполнены со стороны ООО “Уралстроймонтаж” в досудебном порядке, в связи с чем АО “НПК “Уралвагонзавод” обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением», — пояснили в корпорации.

В 2020 году УСМ выиграл два контракта «Уралвагонзавода» на строительство новых корпусов в Нижнем Тагиле на общую сумму 912,9 млн рублей. Кроме азотно-кислородной станции за 318 млн рублей, «Уралстроймонтаж» должен был построить центральный гальванический цех 690 БИС за 594,7 млн рублей.

В «Уралстроймонтаже» пояснили АН «Между строк», что проблемы начались после резкого подорожания стройматериалов, строительных конструкций и другого оборудования.

«На деньги, полученные в виде авансового платежа, было заказано необходимое по проекту оборудование, которое изготавливается на специализированном предприятии несколько месяцев. О подорожании стройматериалов и оборудования своевременно и неоднократно уведомлялись ответственные лица заказчика — УВЗ. Чтобы привести в соответствие проект и ценовую стоимость строительных материалов и конструкций, были разработаны и предложены комплексы дополнительных мероприятий по внесению изменений в проект с заменой на другое оборудование, другие материалы с прохождением дополнительной ценовой экспертизы. На это руководство УВЗ ответило отказом, или, точнее, своим нежеланием заниматься данным вопросом», — рассказали в УСМ.

Напомним, в конце 2021 года нижнетагильскую компанию ООО «Уралстроймонтаж» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за неисполнение обязательств по строительству дорог в микрорайоне Муринские пруды. С заявлением в УФАС обратилась администрация города, которая расторгла с подрядчиком данный контракт. Сейчас компания занимается строительством моста на улице Циолковского.