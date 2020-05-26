«Уралвагонзавод» сообщил о планах испытаний гаубицы «Коалиция» на колёсах в 2020 году

Испытания модификации гаубицы нового поколения «Коалиция-СВ» на колёсной базе, как ожидается, будут завершены в 2020 году, со ссылкой на пресс-службу концерна «Уралвагонзавод» пишет «Интерфакс».

По данным УВЗ, испытания первой малой серии «Коалиции» на колёсной базе проводит входящее в концерн АО ЦНИИ «Буревестник», после завершения цикла испытаний будет принято решение о запуске серийного производства машины. По данным телеканала Вооружённых сил РФ «Звезда», испытания колёсной «Коалиции» проходят на полигоне в Нижегородской области.

«Коалиция-СВ» на колёсном шасси — российская 152-мм самоходная артиллерийская установка на базе автомобиля КамАЗ-6550 с возимым боезапасом до 70 выстрелов. В ЦНИИ «Буревестник» отмечают, что колёсные машины имеют преимущества в сравнении с установками на гусеничной базе: они более мобильны, имеют больший запас хода и могут использоваться на дорогах общего назначения.

Ранее сообщалось об испытаниях и подготовке к серийному производству «Коалиции-СВ» на гусеничной базе. Гаубицы на гусеничной базе в последние годы участвуют в параде Победы в Москве.

22 мая газета Минобороны РФ «Красная звезда» сообщила, что первые 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Коалиция-СВ» поставлены в войска по гособоронзаказу. Детали поставки не уточнялись. В «Ростехе» в тот день заявили, что российская армия получила первую партию «Коалиций».