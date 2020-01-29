«Уралвагонзавод» регистрирует бренд «Т-34» и «Тридцатьчетвёрка»

АО НПО «Уралвагонзавод» подало заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Т-34» и «Тридцатьчетвёрка», сообщает агентство городских новостей «Москва». Согласно имеющемуся в распоряжении издания документу, товарный знак «Т-34» регистрируется сразу по нескольким классам международной классификации товаров и услуг, что позволит госкорпорации в дальнейшем производить и продавать под этим брендом танки и запчасти для них, пушки, пулемёты и гусеницы, военные дроны, а также брелки для ключей, зонты и флаги, канцтовары, настольные модели игрушек, зажигалки, одежду, обувь и галстуки, заниматься рекламой и оказывать бизнес-услуги по подбору потенциальных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании. Кроме того, под этим брендом УВЗ сможет открывать кафе и бары или организовывать балы.

По данным УВЗ, в ходе Великой Отечественной войны на заводе в Нижнем Тагиле было собрано почти 26 тысяч танков Т-34. Их выпуск на заводе был прекращён в феврале 1946 года.

Напомним, что в 2020 году в России отмечается 100-летие отечественного танкостроения.