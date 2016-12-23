«Уралвагонзавод» подвёл итоги 2016 года

Накануне в Москве состоялось собрание директоров корпорации УВЗ, где топ-менеджеры обсудили итоги работы в 2016 году. По информации пресс-службы предприятия, генеральный директор Олег Сиенко отметил, что «Уралвагонзавод» остаётся одной из самых работоспособных корпораций отечественного ОПК.

«В 2016 году корпорация продолжила работу в рамках военно-технического сотрудничества. По линии самостоятельной внешнеторговой деятельности шёл устойчивый рост объёма поставок запасных частей, узлов и агрегатов. В течение всего года проводилась работа по продвижению гражданской продукции корпорации на внешние рынки. На различных стадиях проработки находятся проекты создания совместных предприятий по производству и модернизации подвижного состава, производству запчастей, разрабатываются технические задания на проектирование и производство вагонов для инозаказчиков», – отмечают на УВЗ.

Первый заместитель генерального директора Юрий Бодяев заявил, что в 2017 году предусмотрены поставки российским и зарубежным потребителям 14,5 тыс. грузовых вагонов всех видов.

«Ключевым событием уходящего года стало утверждение Советом директоров Стратегии развития УВЗ до 2025 года. […] В стратегии зафиксированы цели деятельности корпорации и детальные механизмы их достижения. Большую часть мероприятий планируется реализовать в ближайшие два года. Итогом станет создание диверсифицированного интегрированного холдинга, отвечающего за полный жизненный цикл изделий от производства до утилизации», – отметили в пресс-службе.

Агентство новостей «Между строк»