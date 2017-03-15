«Уралвагонзавод» передал тагильскому тхэквондисту всю необходимую сумму для участия в чемпионате Европы в Англии

Дочерние компании «Уралвагонзавода» АО «УБТ-УВЗ» и ООО «УБТ-Сервис» собрали необходимую сумму для участия 17-летнего Дмитрия Микрюкова в чемпионате Европы по тхэквондо. Как рассказала АН «Между строк» мама Дмитрия Екатерина, сегодня руководитель одной из компаний передал ей 85 тысяч рублей, тем самым подтвердив заявку спортсмена.

«Другие компании, куда отсылали письма, пока молчат. Писали Носову через интернет-приёмную, но ответа не получили, говорят, что 30 дней на рассмотрение, – рассказала Екатерина. – Мы договорились с УБТ, что нам сделают флаг с их логотипом, но без символики “Уралвагонзавода”, потому что завод находится там под санкциями. Были перечисления на карту от частных лиц по 4 и 5 тысяч рублей, эти деньги пойдут на скрытые траты, которые не заложены в смете. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто помог мне собрать нужную сумму».

Напомним, в конце февраля на первенстве России в Санкт-Петербурге Дмитрий завоевал «серебро» и право представлять Нижний Тагил на чемпионате Европы по тхэквондо ITF. Для обеспечения заявки необходимо было заплатить стартовый взнос 200 евро и подтвердить сопутствующие расходы в размере 85 тысяч рублей.

Старт чемпионата, который пройдёт в Ливерпуле, намечен на 24 апреля.

Агентство новостей «Между строк»