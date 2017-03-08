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09 Мар 2017 13:56 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Общество

«Это же растёт второй Маслов». Талантливый спортсмен из Нижнего Тагила не может собрать деньги на чемпионат Европы по тхэквондо

17-летний Дмитрий Микрюков пришёл в секцию тхеквондо ITF спортшколы «Уралец» всего полтора года назад, но за это время успел несколько раз подняться на пьедестал почёта престижных соревнований по всей стране. В конце февраля студент первого курса пединститута стал серебряным и бронзовым призёром первенства России по тхэквондо ITF и получил право участвовать в чемпионате Европы в составе сборной.

Старт чемпионата, который пройдёт в Англии, намечен на 24 апреля. Согласно регламенту соревнований, все участники и федерации должны подтвердить своё участие до конца марта.

«Когда я увидела примерную смету для участия, то удивилась,  говорит мама Дмитрия Екатерина. – Даже по приблизительным подсчётам, поездка моему сыну обойдётся в 100 тысяч рублей. Это с учётом оплаты первоначального взноса 200 евро, оформления загранпаспорта, визы, перелёта, проживания и страховки».

Ежемесячно на различные выезды и сборы, по словам женщины, уходит около 25 тысяч рублей. И каждая поездка для матери-одиночки с двумя детьми становится испытанием.

«Помогают мои родители, Дима в институте получил какое-то пособие, в целом пока получалось ездить по России, но 100 тысяч рублей для меня абсолютно неподъёмная сумма. Дима готов даже отказаться от поездки, чтобы ещё больше не влезать в долги. Но тренер говорит, что у мальчика талант, который нужно развивать. Прямо не знаю, что и делать. Я обращалась к Валерию Сурову (заместитель главы города по социальной политике. – Прим. ред.), тот поручил директору “Уральца” найти деньги, но школа и так бедствует»,  говорит женщина.

По словам тренера по кикбоксингу и тхэквондо СДЮСШОР «Уралец» Владимира Ботникова, ехать Дмитрию нужно обязательно. Из него может получиться первоклассный боец, уверен Ботников, сравнив подростка со спикером гордумы заслуженным мастером спорта и неоднократным чемпионом Европы по тхэквондо Александром Масловым.

«Это же растёт второй Маслов,  уверен Ботников. – Александр тоже пришёл в тхэквондо из баскетбола, вроде, а Дима – из хоккея. Парень сразу начал показывать результат, которого другие не могли достигнуть за несколько лет. Поэтому я считаю, что ему обязатель надо ехать на Европу. Мы уже пособирали по друзьям на стартовый взнос, теперь будем закидывать всех депутатов и заводы письмами с просьбой оказать материальную поддержку. Времени осталось не так много. Если он не поедет, то найдётся другой, у которого денег побольше».

Номер карты Сбербанка Микрюковой Екатерины Юрьевны: 6390 0216 9006 1905 46.

Агентство новостей «Между строк»

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