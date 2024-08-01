«Уралвагонзавод» отсудил десятки тысяч рублей с продавцов детских конструкторов, незаконно использовавших бренд «Т-90»

Сразу несколько предпринимателей из ХМАО понесли ответственность за незаконное использование бренда, правами на который обладает нижнетагильский «Уралвагонзавод». Предприниматели торговали детскими конструкторами с обозначением «Т-90» в интернет-магазине Wildberries, сообщает информационное агентство URA.RU.

Представители «Уралвагонзавода» обратились в Арбитражный суд ХМАО с иском о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «Т-90» в продаваемых на Wildberries детских конструкторах. В суде представители предприятия предъявили скриншоты с карточкой товара на сайте Wildberries, чек о покупке и сам конструктор.

Арбитражный суд, рассмотрев дело, принял решение о взыскании в пользу «Уралвагонзавода» от 10 до 50 тысяч рублей с трёх бизнесменов, торговавших детскими конструкторами. Кроме того, сами конструкторы, в которых незаконно использовалось название танка «Т-90», должны быть уничтожены согласно решению суда.

Напомним, ранее несколько мультипликационных студий через Арбитражный суд Свердловской области взыскали с тагильского предпринимателя более полумиллиона рублей за незаконное использование персонажей мультфильмов в производимой и продаваемой мебели.