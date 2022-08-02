«Уралвагонзавод» могут признать «Достоянием Среднего Урала»

Стал известен шорт-лист из 15 объектов Свердловской области, которые претендуют на звание «Достояние Среднего Урала». Нижний Тагил в народном голосовании представит «Уралвагонзавод», хотя изначально тагильчане выдвинули на голосование пять значимых городских объектов.

Напомним, в октябре 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о новом общественном статусе. Планируется, что ежегодно 17 января, в день образования Свердловской области, правительство будет поощрять людей и предприятия, связанные с явлениями, которые формируют положительный имидж региона.

Изначально на голосование свердловчане предложили 104 идеи, сообщает департамент информполитики региона. Пять из них были выдвинуты со стороны Нижнего Тагила: ОАО «Высокогорский горнообогатительный комбинат», тагильская лаковая живопись, музей-завод имени Куйбышева, Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е. А. и М. Е. Черепановых, АО «Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф. Э. Дзержинского». 1 июня начал работу экспертный совет, в который вошли около 100 общественников со всей области. Они проверяли заявки на соответствие критериям, а после определили список из 15 объектов, вынесенных на открытое голосование.

«В соответствии с положением в шорт-лист вошли заявки, в которых идёт речь о наиболее значимых региональных географических объектах, исторических событиях, достижениях науки, художественной культуры, спорта, а также коллективах и организациях, которые занимаются популяризацией достижений науки и техники, литературы, культуры, музыки и спорта. Теперь всё решит максимально доступное, прозрачное народное голосование, которое пройдёт в разделе “Общественное голосование” на портале госуслуг», — рассказал председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

В шорт-лист помимо УВЗ вошли:

– профессиональный волейбольный клуб «Уралочка»;

– Верхотурский кремль;

– День чествования наклонной башни Демидовых;

– колокольный завод «Пятков и К»;

– Ирбитская ярмарка;

– Музейный комплекс военной и гражданской техники в Верхней Пышме;

– наследие писателя Павла Бажова;

– Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства;

– песня «Уральская рябинушка»;

– природный парк «Оленьи ручьи»;

– трамвай Волчанска;

– Уральский академический филармонический оркестр;

– уральский рок;

– уральский характер.

Открытое голосование продлится до 1 октября. Проголосовать можно в разделе «Общественное голосование» на портале госуслуг. Каждый житель региона, достигший 18 лет, сможет выбрать по три объекта.