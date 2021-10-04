В Свердловской области появится официальный статус «Достояние Среднего Урала»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об общественном статусе «Достояние Среднего Урала». Планируется, что ежегодно в День образования Свердловской области, 17 января, правительство будет поощрять людей, связанных с явлениями, которые формируют положительный имидж региона.

«Есть такие ценности, которые очень точно характеризуют Свердловскую область, выделяют нас среди других регионов и территорий. Это хранители нашей самобытности и уникальности. И есть люди, которые их придумали, создали, воплотили. Так, Павел Петрович Бажов и его сказы — навечно символ Среднего Урала. Как и горнозаводское наследие Демидовых, или легендарная “тридцатьчетвёрка”, или “Уральская рябинушка”. В этом же ряду, безусловно, Свердловский рок-клуб, отряд “Каравелла” и его создатель Владислав Петрович Крапивин, волейбольная “Уралочка” и Николай Васильевич Карполь», — написал Евгений Куйашев на своей странице в Instagram.

Вносить предложения смогут жители Свердловской области через сайт Общественной палаты. В ближайшее время на нём создадут специальную форму, в которой нужно будет дать краткое описание выдвигаемой кандидатуры или объекта.

Первыми свои предложения внесли известные уральцы. Так, уральский рок-музыкант, лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов считает, что общественного статуса достоин уральский рок. Автогонщик, победитель «Дакара» Сергей Карякин считает, что более всего общественного статуса «Достояние Среднего Урала» достойны люди, сообщает департамент информполитики региона.

Эксперты — представители Общественной палаты Свердловской области и Общественных палат муниципалитетов региона — будут определять номинантов. Церемония подведения итогов будет проводиться 17 января.