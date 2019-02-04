Уральский полпред Цуканов и губернатор Куйвашев приедут в Нижний Тагил 7 февраля

Полпред в УрФО Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетят Нижний Тагила в четверг, 7 февраля, с рабочим визитом. Цуканов планировал приехать во второй по величине город региона вместе с Куйвашевым ещё на прошлой неделе, однако тому пришлось срочно отправиться в Москву. В предварительной программе визита — объекты «Уралвагонзавода», НТИИМ и испытательный аэродром в Салке, рассказал АН «Между строк» источник в уральском полпредстве. Ura.ru сообщает, что из-за поездки в Нижний Тагил Куйвашеву пришлось перенести заседание регионального правительства с 7 на 5 февраля.

Напомним, в августе 2018 года региональные СМИ также сообщали о совместной поездке Куйвашева и Цуканова в Тагил. Однако в город с визитом прибыл лишь свердловский губернатор. Тогда он посетил строящуюся школу на Муринских прудах, которая откроется 1 сентября 2019 года.