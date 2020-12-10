Уральский омбудсмен взяла на контроль дело жителя Екатеринбурга, застреленного Росгвардией из-за обоев

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на итоговой пресс-конференции заявила, что добивается возбуждения уголовного дела в связи со смертью Владимира Таушанкова, убитого Росгвардий при штурме его квартиры, пишет Ura.ru.

«Мы вчера разговаривали на эту тему с руководителем СУ СКР по Свердловской области Михаилом Богинским. Я ещё раз высказала ему свою точку зрения. <…> Мы будем об этом писать, это я обещаю. То, что к нам прислушаются, — не обещаю, но я эту тему веду и всё время высказываю нашему следственному управлению», — заявила Мерзлякова.

Ещё в сентябре Мерзлякова настаивала на возбуждении уголовного дела после убийства мужчины.

«Не хотела бы, чтобы наши Росгвардия и полиция действовали вероломными методами. Будем вмешиваться в случае необходимости», — подчёркивала Мерзлякова.

Напомним, Владимира Таушанкова застрелили бойцы спецназа Росгвардии 31 мая в 23:55 при штурме квартиры в ЖК «Рассветный» на ЖБИ, где он проживал. Поводом для штурма квартиры, где заперся Таушанков-младший, стал инцидент в магазине «Лео», который находится в пятистах метрах от его дома на улице Высоцкого. По данным официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, убитый попытался ограбить магазин «Лео», вынеся из него четыре рулона обоев. Точные обстоятельства инцидента неизвестны, до сих пор не опубликованы записи камер видеонаблюдения, на которых был бы показан инцидент с кражей.