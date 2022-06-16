Уральский молодёжный симфонический оркестр выступит в Нижнем Тагиле в канун 300-летнего юбилея 

Уральский молодёжный симфонический оркестр приедет в Нижний Тагил в канун Дня города. 11 августа коллектив из Екатеринбурга выступит на сцене Нижнетагильской филармонии.

Уральский молодёжный симфонический оркестр родился как высшая школа оркестрового мастерства и база для старейшего коллектива Свердловской филармонии — Уральского филармонического оркестра. Молодёжный оркестр оказался успешен и как концертирующий коллектив, который ежегодно готовит более 60 новых программ и играет более 80 концертов.

«Симфоническая “молодёжка” — уникальный коллектив Свердловской филармонии. Оркестру всего 15 лет, но его послужной список вызывает уважение. Сейчас в оркестре 83 музыканта в возрасте от 18 до 33 лет. Это студенты и выпускники Уральской специальной музыкальной школы (колледжа), Свердловского музыкального училища и Уральской государственной консерватории. В разные годы из “оркестровой академии” выпустились более 50 музыкантов, которые сегодня играют в 15 оркестрах России и мира — от Испании до Китая», — рассказывают в Нижнетагильской филармонии.

Кстати, со многими оркестрантами тагильские слушатели уже знакомы. Именно на базе оркестра регулярно составлялся Международный молодёжный «Чайковский-оркестр», который дважды гастролировал и в Нижнетагильской филармонии. Так, в 2021 году молодые оркестранты вместе с известными вокалистами из России и Германии представили концертный вариант масштабной оперы Вагнера «Золото Рейна».