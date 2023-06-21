Уральский майонез появился на полках магазинов Китая и Туркменистана

Жители Китая и Туркменистана теперь смогут попробовать екатеринбургский майонез ЕЖК (Екатеринбургский «Жировой комбинат»). В эти страны уже отправлено около 25 тонн соуса. С начала года уральские производители передали на экспорт более 4,5 тысячи тонн майонеза, что на четверть выше по сравнению с тем же периодом в 2022 году. При этом с объёмом вывоза возросла и стоимость соуса — почти на 40%, сообщает Федеральная таможенная служба.

«С этого года уральский майонез впервые экспортируется в Китай и Туркменистан. Суммарно им уже отправлено порядка 25 тонн. При этом Германия, Молдова, США и Узбекистан приостановили закупку этого знаменитого на весь мир соуса», — заявил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Также уральский майонез пришёлся по душе жителям Казахстана и Азербайджана, Армении, Беларуси, Израиля, Киргизии, Монголии и Таджикистана.