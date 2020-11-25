Уральский колледж прикладного искусства и дизайна отметит 75-летие большой выставкой своих выпускников

В этом году Уральскому колледжу прикладного искусства и дизайна (филиал «МГХПА Строганова») исполняется 75 лет. В честь юбилея первого в Нижнем Тагиле профессионального художественного образовательного учреждения в пятницу откроется большая выставка в музее искусств. В четырёх залах второго здания музея на Уральской, 4 зрители увидят работы выпускников колледжа разных лет и мультимедийную инсталляцию об истории учебного заведения.

История колледжа началась в годы Великой Отечественной войны. В 1945 был объявлен набор на живописное, скульптурно-оформительское и прикладное отделения Уральского художественно-промышленного училища. Для занятий было выделено небольшое помещение в старой части города на улице Носова, где до сих пор обучаются студенты. Сейчас главное здание колледжа располагается на проспекте Мира, 27.

Первыми студентами стали 45 человек. В их числе – ставшие знаменитыми впоследствии художники Пётр Бортнов, Владимир и Борис Маркины, Леонид Зудов, Василий Ушаков. Первыми преподавателями были именитые мастера Антонина Карамышева, Олег Бернгардт и легендарный художник-монументалист Михаил Крамской. Первый выпуск состоялся в 1950 году.

«Будучи ещё студентами, юноши и девушки принимали активное участие в оформлении строящихся дворцов культуры и театров, объектов социального и гражданского назначения, реставрировали старинные памятники архитектуры, постигая художественную науку на практике. И делали это старательно и достойно. Уже в 1946 году рисунки и акварели молодых авторов живописно-педагогического отделения были отправлены на всесоюзную выставку в Москву, а спустя год (1947) в Нижнетагильском музее изобразительных искусств открылась экспозиция, посвященная творчеству учащихся УХПУ. Большую часть работ составляли камнерезные изделия, скульптура и предметы художественного литья», – отмечают в колледже.

В 1946 году в училище открылось формовочно-литейно-чеканное отделение. В 1984 – отделение лаковой росписи по металлу, которое сейчас является одним из ведущих в образовательном учреждении.

В 2010 году Уральское училище прикладного искусства было переименовано в Уральский колледж прикладного искусства и дизайна, спустя год тагильский суз стал филиалом Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова. Вот уже 16 лет колледж возглавляет его выпускница, искусствовед Людмила Павленко.

Юбилейная выставка «Уральская художественно-промышленная школа в Тагиле. От Демидова Н.Н. до наших дней» откроется 27 ноября в 16:00.