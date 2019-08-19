Уральский депутат лишился мандата из-за использования пиратского ПО

Дума Нижней Салды лишила полномочий депутата от КПРФ Владимира Соловьёва. В пресс-службе регионального надзорного ведомства сообщили, что Соловьёв был вынужден покинуть свой пост из-за судимости за использование пиратского ПО.

Как пишет Znak.com, депутат использовал нелегальные программы от Microsoft и «1С» в своей управляющей компании «Жилой дом». Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, признав виновным в незаконном использовании объектов авторского права в крупном размере лицом с использованием своего служебного положения.

Приговор вступил в силу 9 августа, однако Соловьёв отказался добровольно сложить полномочия. Прокуратуре пришлось направить представление в муниципальный орган представительной власти.