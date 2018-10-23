Уральский депутат Госдумы ответил на предложение мэра Владикавказа перенести завод УГМК на Урал

Предложение мэра Владикавказа Махарбека Хадарцева закрыть завод «Электроцинк» выглядит попыткой разделить граждан на «достойных жить в нормальных экологических условиях» и недостойных этого, написал в Facebook депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

Парламентарий опубликовал фото правительственной телеграммы, адресованной Хадарцеву, в которой также напомнил главе столицы Северной Осетии о заявлении президента России Владимира Путина об и без того тяжёлой экологической обстановке в ряде уральских городов. Чтобы её улучшить, «необходимо провести огромную работу», и на этом фоне предложения перенести завод в этот регион «крайне неактуальны и вызывают негативную общественную реакцию», подчеркнул Ионин.

Напомним, 21 октября на заводе «Электроцинк» произошёл крупный пожар, в результате которого погиб один человек, ещё несколько пострадали. На следующий день Махарбек Хадарцев выступил с инициативой закрыть предприятие и перенести его на Урал. В этот же день во Владикавказе прошла акция протеста против работы «дочки» УГМК в городе. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров пообещал горожанам, что обратится к Путину с просьбой закрыть завод.