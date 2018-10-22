Мэр Владикавказа потребовал перенести производство УГМК из республики на Урал

Мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев в Facebook потребовал от УГМК закрыть расположенный в городе завод «Электроцинк», где накануне произошёл пожар, и перенести его на Урал.

«Я, Махарбек Хадарцев, глава муниципального образования г. Владикавказ, от имени жителей города, от себя лично обращаюсь к руководству УГМК с требованием: закройте завод "Электроцинк", уберите убийцу нашего здоровья, нашего будущего из Владикавказа. Сегодняшняя катастрофа ещё раз показала: никакие модернизации, никакие частичные улучшения производственного процесса не в силах изменить главного — завод "Электроцинк" губит здоровье жителей Владикавказа», — говорится в заявлении главы.

По словам Хадарцева, «никакая прибыль не оправдывает того вреда, который наносит завод жителям Владикавказа, какими деньгами можно измерить боль семей, в которых от онкологии умирают молодые люди».

«Повторю: вы лишаете нас будущего. Этого мы вам позволить не можем! Требуем закрыть завод! Перенесите его на Урал!» — сказано в конце обращения.

Накануне ночью на заводе УГМК по Владикавказе начался крупный пожар. Изначально площадь горения составляла 500 квадратных метров, позже она выросла до 4,5 тысяч квадратных метров. В ходе тушения один пожарный погиб, ещё двое пострадали. Несколько жителей Владикавказа обратились в медучреждения с жалобами на приступы удушья. Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии не рекомендовало жителям двух близлежащих районов выходить на открытый воздух до окончания тушения пожара на «Электроцинке».