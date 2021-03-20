Уральский блогер вылетел в кювет на трассе, когда снимал сторис

Instagram-блогер Гавр из Карпинска попал в ДТП на трассе Ханты-Мансийск — Югорск, когда снимал сторис для своих подписчиков. Днём 18 марта мужчина вылетел в кювет и получил несколько ушибов.

Мужчина рассказал в своём Instagram, что до поездки спал всего 5 часов. Также блогер жаловался на то, что ему скучно без интернета на трассе.

«Печально, что в дороге нет связи. Я еду 100 км/ч, тихонечко, и мне прям скучно. Хочется сидеть, смотреть ленту, одним глазком поглядывать на дорогу», — рассказывает Гавр.

Но уже в следующей сторис мужчина показал, как его машина лежит в кювете с выбитым лобовым стеклом. Сам уралец получил несколько ушибов, но решил вытянуть машину из сугроба, с помощью КАМАЗа и самостоятельно добраться до ближайшего населённого пункта. Но пока блогер ехал по трассе без лобового стекла, он продолжал снимать видео для своего Instagram.