Уральский бизнесмен Сергей Капчук впервые за 15 лет вернётся в Екатеринбург

Бывший уральский депутат и бизнесмен Сергей Капчук сегодня впервые за почти 15 лет вернётся в Екатеринбург, пишет Znak.com.

Капчука отпустили из-под подписки о невыезде из Москвы на два дня, чтобы приехать на допрос к следователю в ГСУ МВД РФ по Свердловской области, которое расследует его уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Кроме того, предприниматель собирается увидеться с родными.

«Родителей обнять планы и с их псом познакомиться», — рассказал экс-депутат.

Сергей Капчук стал первым бизнесменом «списка Бориса Титова», который уже вернулся в Россию.

Он уехал из страны в начале 2000-х годов, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве со средствами Свердловской железной дороги. Некоторое время он жил в ОАЭ, затем в Великобритании. В России его объявили в международный розыск. В ноябре 2016 года Сергей Капчук распространил документ, согласно которому он больше не находится в розыске Интерпола, а в его действиях состав уголовного преступления отсутствует. Его брат-близнец Константин Капчук, который также был обвиняемым по этому делу, уже отбыл свой срок, вышел на свободу и живёт в Екатеринбурге.