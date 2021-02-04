Уральским университетам разрешили перейти на очное обучение с 8 февраля

Высшим учебным заведениям Свердловской области разрешили перейти на очное обучение с 8 февраля. Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Креков после совещания с региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом. Переход с дистанционного обучения на очное начнётся в каждом вузе сразу после выхода студентов с каникул, то есть примерно с 14–15 февраля.

При этом обучение в обычном режиме возможно будет только в случае, если руководители вуза направят в оперштаб письмо с гарантией соблюдения всех противоэпидемиологических мер.