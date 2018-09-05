Уральские вкладчики уходят из местных банков в федеральные, со ссылкой на статистику Агентства по страхованию вкладов пишет Znak.com. Деньги населения в банках Уральского федерального округа в первом полугодии сократились на 15,5 млрд рублей, или на 3,1%. На 1 июля в уральских региональных банках было размещено 489,5 млрд рублей вкладов населения. В то же время во всех остальных банках (преимущественно федеральных) к этому дню находился 1 трлн 435,7 млрд рублей населения УрФО.

В отличие от региональных участников рынка, федеральные банки не теряют вкладчиков — в целом объём вкладов физических лиц, привлечённых в округе за полгода, увеличился на 86,5 млрд рублей, или на 4,7%.

Отмечается, что вклады больше всего сокращались в банках Свердловской области, где средства населения за полгода уменьшились на 6,2%. В зарегистрированных в ХМАО и Челябинской области банках вклады населения выросли на 6% и 2,5% соответственно. Депозиты физических лиц в банках Тюменской области уменьшились незначительно, на 0,9%.

По итогам полугодия 23 из 25 банков УрФО снизили свои процентные ставки по рублёвым вкладам физлиц. Средняя ставка по вкладам без ограничений по сроку и сумме вложений уменьшилась на 0,9 процентных пункта и составила 6,3% годовых. Средняя доходность по годовым валютным вкладам физлиц в размере, эквивалентном 20 тысячам долларов США, за первое полугодие осталась без изменения, составив 1%.