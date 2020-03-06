«Уральские авиалинии» ввели возврат билетов из-за коронавируса

Авиакомпания «Уральские авиалинии» из-за распространения коронавируса предоставила возможность пассажирам без каких-либо санкций вернуть билеты, изменить направление или дату перелёта, а также отказаться от невозвратных билетов, говорится в сообщении перевозчика.

Акция действует с 8 марта по 15 апреля на всех рейсах без ограничений по дате перелёта и для любых тарифов, отметили в компании. Изменить дату вылета, направление или отказаться от билетов можно вплоть до окончания регистрации на рейс, то есть за 40 минут до вылета и ранее. При возврате билетов будет взиматься только сбор за операцию возврата, равный 1 тысяче рублей за каждый билет, уточняется в сообщении.

Ранее S7 разрешила пассажирам сдавать билеты, заплатив сбор в размере тысячи рублей, из-за ситуации с коронавирусом. Лоукостер «Победа» временно разрешил вернуть ранее приобретённые билеты за 499 рублей.