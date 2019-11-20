«Уральские авиалинии» потеряли миллиард рублей из-за отмены рейсов в Грузию

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов на форуме «Транспорт России» заявил, что после введения запретов на полёты в Грузию авиаперевозчик не продал билетов на 1 млрд рублей, пишет ТАСС.

По словам Скуратова, 40 из 71 полёта между Грузией и Россией в неделю обслуживают именно «Уральские авиалинии». Отмечается, что всего отечественные перевозчики потеряли из-за запрета 3,2 млрд рублей.

Помимо потерь от запрета на перелёты в Грузию, российские авиакомпании терпят рекордные убытки из-за высоких цен на авиакеросин. В пресс-службе «Уральских авиалиний» рассказали РБК, что в результате высокого уровня цен на авиакеросин в первом квартале 2019 года перевозчик получил дополнительный убыток в 800 млн рублей. Доля топлива в стоимости авиабилета в 2018 году составила 29%.