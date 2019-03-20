«Уральские авиалинии» отозвали допуски на 67 маршрутов

Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» отозвал допуски на полёты по 67 маршрутам, со ссылкой на материалы Росавиации пишет РБК. В разделе причин отзыва указано «самостоятельный отзыв допусков перевозчиком».

Речь идёт о допуске к маршрутам из различных российских городов, в том числе в Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Новосибирск, а также в Алма-Ату, Шымкент, Астану, Кишинёв, Бишкек, Ош, Ереван и другие города. В пресс-службе «Уральских авиалиний» пояснили, что компания оптимизирует маршрутную сеть.

«Авиакомпания пересмотрела портфель имеющихся допусков в рамках усовершенствования маршрутной сети. Эти шаги предприняты с целью повышения эффективности авиакомпании и не повлияют на общий объём её деятельности», — сказали в пресс-службе.

В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают. Кроме того, в «Уральских авиалиниях» пояснили, что наличие допусков не означало, что у компании были соответствующие рейсы. Авиакомпания не пользовалась допусками на большую часть этих маршрутов, сообщили в пресс-службе.

«Уральские авиалинии» входят в топ-4 крупнейших российских авиакомпаний. География её полётов насчитывает более 250 направлений. Базовые аэропорты для авиакомпании: Москва (Домодедово) и Екатеринбург (Кольцово).