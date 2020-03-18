«Уральские авиалинии» отменяют рейсы в страны СНГ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила об отмене рейсов из Уфы, Казани, Краснодара, Челябинска, Домодедово, Нижневартовска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Самары в Ереван, Худжанд, Душанбе, Куляб, Бишкек, Ош, Баку и в обратном направлении, сообщает пресс-служба перевозчика.

«В расписании остаются рейсы из Санкт-Петербурга в Душанбе и в обратном направлении с частотой один раз в неделю, из Жуковского в Худжанд, Душанбе, Бишкек с частотой два раза в неделю, из Екатеринбурга в Ереван, Худжанд, Душанбе, Бишкек, Ош и в обратном направлении с частотой один раз в неделю», — заявили в авиакомпании.

По сообщению пресс-службы перевочзика, изменения стали следствием запрета правительства на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию России, а также запрета на въезд иностранных граждан в страны СНГ.

Ранее «Уральские авиалинии» уже отменили рейсы в Прагу (за исключением нескольких вылетов), 14 рейсов в Узбекистан, неделю назад было объявление об отмене 27 зарубежных рейсов.

Напомним, в мире объявлена пандемия коронавируса. По состоянию на 18 марта общее число заболевших превысило 200 тысяч человек. Случаи заболевания зарегистрированы в 140 странах мира. Чтобы предотвратить распространение болезни, государства закрывают границы для иностранцев.