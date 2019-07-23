«Уральские авиалинии» оштрафовали за использование символики ЧМ-2018

«Уральским авиалиниям» назначен штраф в 100 тысяч рублей за недобросовестную конкуренцию, пишет РБК.

В управлении Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области посчитали, что авиакомпания незаконно использовала символику чемпионата мира по футболу 2018 года на своём сайте и в рекламе в корпоративном журнале.

Авиакомпания, в свою очередь, обратилась в Арбитражный областной суд с требованием признать решение антимонопольной службы незаконным.

В июне 2018 года «Уральские авиалинии» разместили в журнале «Аэроэкспресс» рекламу со слоганом «Летим на футбол» и списком городов проведения матчей чемпионата. В ФАС посчитали, что это создавало у клиентов ложное представление о связи авиакомпании с предстоящим мундиалем. Представители FIFA, по информации ФАС, об использовании своей символики не знали.

В компании тогда объяснили, что являются одним из трёх аккредитованных FIFA авиаперевозчиков и отрицали использование символики соревнований.