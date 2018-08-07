Уральская больница выплатит четырёхлетней девочке более 200 тысяч рублей за незамеченный аппендицит

В Челябинской области суд взыскал 230 тысяч рублей с районной больницы в счёт компенсации морального вреда, причинённого четырёхлетней девочке. В прошлом году в медучреждении у ребёнка не заметили аппендицит, что привело к тяжёлым последствиям, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Девочка 10 дней находилась в коме.

Согласно материалам проверки прокуратуры Кунашакского района, в 2017 году родители с девочкой обратились за медицинской помощью в ГБУЗ «Районная больница села Кунашак» с жалобами на рвоту, боли в животе, повышенную температуру.

«В ходе осмотров медицинскими работниками девочке были поставлены неверные диагнозы, в результате чего имеющееся у несовершеннолетней заболевание "аппендицит" обострилось, началось гнойное воспаление и развился острый аппендицит с генерализованным перитонитом, что потребовало проведения нескольких оперативных вмешательств, направленных на устранение гнойного процесса в брюшной полости, и интенсивной терапии. После проведённых оперативных вмешательств девочка 10 дней находилась в искусственной коме», — отметили в надзорном ведомстве.

Требования прокурора района в интересах девочки в суде были удовлетворены, с больницы в счёт компенсации морального вреда «в связи с испытанными нравственными страданиями» взыскано 230 тысяч рублей. Решение суда ещё не вступило в законную силу.