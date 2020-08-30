«Уралочка-НТМК» заняла третье место на Кубке губернатора Калининградской области

«Уралочка-НТМК» в третьем матче Кубка губернатора Калининградской области уступила в пяти сетах казанскому «Динамо — Ак-Барс» со счётом 2:3 (25:19, 25:20, 22:25, 19:25, 14:16). В первом матче турнира свердловская команда обыграла в четырёх сетах сборную России, а во втором уступила калининградскому «Локомотиву». Таким образом, «Уралочка-НТМК» занимаем третье место на турнире. Хозяева, калининградский «Локомотив», переиграли сборную России со счётом 3:2 и стали обладателями кубка. Второе место у «Динамо — Ак Барс», четвёртое — у сборной России.

«Конечно, этот турнир нужно воспринимать как тренировочный, — считают в пресс-службе “Уралочки-НТМК”. — Именно здесь есть поле для эксперимента, но при этом основной состав команды на новый сезон уже вырисовывается. Даже несмотря на то, что два матча из трёх наша команда провела без Парубец и Пилипенко, выглядела она очень достойно, учитывая перемены межсезонья. Новые игроки хорошо вписываются в коллектив, давая надежду на хороший сезон».