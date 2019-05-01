«Уралочка-НТМК» вышла вперёд в серии за бронзовые медали

30 апреля в Екатеринбурге «Уралочка-НТМК» обыграла казанское «Динамо» в третьем матче серии плей-офф за бронзовые медали женской Суперлиги. Встреча завершилась убедительной победой хозяек — 3:0 (25:20, 25:18, 25:15). Счёт в серии до трёх побед стал 2:1 в пользу свердловской команды. Четвёртый матч противостояния пройдёт также в Екатеринбурге сегодня, 1 мая. Если счёт в серии будет 2:2, то 5 мая в Казани состоится пятый, решающий поединок.

«Девушки выполнили сегодня все установки. Основная была — хорошо подавать. Она была выполнена, и играть стало гораздо легче. Надеемся, что и в следующем матче нам удастся также хорошо подавать. Если будут хорошие подачи, то будут отличные шансы на успех. Во втором сете удался хороший отрезок, тогда пошла подача, сумели организовать блок, а Казань не смогла играть первым темпом (а это главная сила "Динамо"). Когда они не могут играть первым темпом, то нам легче построить защиту и блок. Это нелёгкий матч. В волейболе вообще нет лёгких матчей», — сказал старший тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.