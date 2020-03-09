«Уралочка-НТМК» вышла в полуфинал чемпионата России

«Уралочка-НТМК» во втором четвертьфинальном матче победила «Сахалин» из Южно-Сахалинска. Свердловские волейболистки были сильнее в пяти партиях (25:22, 25:18, 22:25, 20:25, 15:11), тем самым выиграв четвертьфинальную серию со счётом 2:0. «Уралочка-НТМК» вышла в полуфинал, где сыграет с калининградским «Локомотивом», победившим в серии краснодарское «Динамо» 2:0. Первый матч новой серии пройдёт 14 марта в Нижнем Тагиле.

Во второй полуфинальной паре встретятся казанское «Динамо» и победитель пары «Динамо» (Москва) и «Протон» (Саратов).