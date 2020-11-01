​​​​​​​«Уралочка-НТМК» выбыла из борьбы за Кубок России после проигрыша краснодарскому «Динамо»

В Екатеринбурге волейболистки «Уралочки-НТМК» выбыли из борьбы за путёвки в Финал четырёх Кубка России. Во второй соревновательный день свердловская команда уступила краснодарскому «Динамо» в четырёх партиях (25:17, 25:16, 28:26, 15:10). Таким образом, «Динамо» становится первым участником Финала четырёх, который пройдёт в Москве 19–20 декабря.

«Все игровые связки сегодня работали хорошо, были, конечно, ошибки, это естественно, без них никуда. Нам немного не хватило в приёме и, наверное, ещё не хватало эмоций. Та же четвёртая партия была очень долгой. Нам сейчас необходимо поработать над концентрацией, пересмотреть приём, и думаю, что дальнейшие игры пойдут», — цитирует блокирующую «Уралочки-НТМК» Елизавету Котову пресс-служба команды.