«Уралочка-НТМК» всухую проиграла московскому «Динамо» в финальной стадии чемпионата

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» завершила игры группового этапа «Финала шести» чемпионата России Суперлиги Париматч. Накануне московское «Динамо» обыграло команду Николая Карполя со счётом 0:3 (23:25, 21:25, 20:25).

Как рассказали в пресс-службе ВК «Уралочка-НТМК», обе команды подошли к встрече с примерно равными силами. В начале первой партии табло показывало одинаковый счёт. Во втором сете уральская команда даже смогла вырваться вперёд. Но в обоих случаях противник сделал рывок и победил. В третьей партии также сильнее оказалась команда «Динамо».

«Вчера у нас был напряжённый матч с “Минчанкой”, а проводить две игры подряд всегда достаточно сложно. Конечно, это не оправдание, но физическая нагрузка и усталость сегодня сказывалась. После поражения от “Динамо” девочки не опустили руки, эмоциональная обстановка хорошая», — рассказал Владимир Вертелко, старший тренер ВК «Уралочка-НТМК».

Следующую игру «Уралочка-НТМК» проведёт 2 апреля. Имя соперника пока неизвестно.