«Уралочка-НТМК» всухую проиграла лидеру чемпионата

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» проиграл в гостях лидеру турнирной таблицы московскому «Динамо» со счётом 0:3 (19:25, 19:25, 17:25). Матч проходил в рамках перенесённого 19-го тура женской Суперлиги. Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведёт дома. 21 февраля ей предстоит встреча с белорусской «Минчанкой».

«Как тренер, в полной мере я сегодняшней игрой не доволен. Мы показали отрицательный результат, и это главный показатель. Но у нас были интересные эпизоды в игре, мы можем играть. Главное — добиться, чтобы из эпизодов это превратилось в систему. Чтобы матч был одинаков от начала до конца. Это сложно: девушки и устают, и расслабляются, и ошибки допускают. Вообще, соперник сегодня был очень серьёзный. “Динамо Москва” — высококлассная команда, где заслуженные, опытные игроки. Мы более молодая команда. Например, Валентина Бачинина сегодня впервые вышла на площадку в этом составе. Но не стоит забывать, что возможность у молодых выступить против такого соперника и будет определять их будущее. Именно с таким противником станет видно, на что способен игрок и насколько он сможет вырасти дальше. Сейчас будем делать выводы и проводить работу над ошибками. Впереди ещё много игр», — прокомментировал тренер ВК «Уралочка-НТМК» Владимир Вертелко.