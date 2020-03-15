«Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле провела первый полуфинальный матч чемпионата России

В Нижнем Тагиле «Уралочка-НТМК» в первом полуфинальном матче победила калининградский «Локомотив». Свердловские волейболистки были сильнее в четырёх партиях 3-1 (23:25, 26:24, 25:22, 28:26). Ответная игра в гостях пройдёт 21 марта.

«Выиграли за счёт командой дисциплины. Девочки до конца матча держали дисциплину, выполняя абсолютно все установки. Мы к этому готовились, налаживали взаимодействие между игроками. От начала и до конца матча у нас всё получалось. Лучшая ли игра сезона? Можно поставить наравне с игрой с “Динамо-Казань”, когда выиграли у них в трёх сетах. Очень помогла поддержка зала, своей публики», - сказал старший тренер «уралочек» Михаил Карполь.

Во второй паре полуфиналистов 16 марта сойдутся казанское и московское «Динамо». Московские волейболистки выиграли четыре последних чемпионских звания, до этого 5 раз подряд лучшей командой Суперлиги становилось «Динамо-Казань».

Игры 1/2 финала проводятся до двух побед. При счёте по итогам игр 1-1 и одинаковом количестве очков проводится «золотой» сет до 15 очков.