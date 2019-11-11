«Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле потерпела первое поражение в чемпионате России

В Нижнем Тагиле волейболистки «Уралочки-НТМК» в четвёртом туре российской «Суперлиги Париматч» уступили саратовскому «Протону» в пяти партиях (25:16, 25:27, 16:25, 25:22, 13:15). Это первое поражение свердловской команды в чемпионате. Самым результативным игроком в составе «Уралочки-НТМК» стала Ксения Парубец (37 очков).

«Не хватило всего. Просто остановились, перестали играть, перестали выполнять элементарные установки, которые давались на матч. Поэтому “Протон” перевернул игру. Думали, что выиграли первую партию, и дальше так и будет. Хотя мы предупреждали, что нужно играть за каждый мяч, бороться и биться. Будем разбираться», — цитирует старшего тренера команды Михаила Карполя пресс-служба клуба.

После четырёх игр «Уралочка-НТМК» с 10 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. В субботу, 16 ноября, «уралочки» в рамках чемпионата России будут принимать в Екатеринбурге «Динамо-Казань».