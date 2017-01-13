«Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле переиграла дебютанта Суперлиги

В субботу, 14 января, «Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле в рамках 12-го тура чемпионата России принимала дебютанток Суперлиги волейбольный клуб «Сахалин». Встреча завершилась уверенной победой хозяек паркета со счётом 3:1 (20:25, 25:23, 26:24, 30:28). Для «Уралочки-НТМК» это восьмая победа в сезоне, «Сахалин» потерпел 10-е поражение. Матч этих соперников в первом круге также завершился победой команды из Свердловской области, но тогда «Сахалину» удалось довести встречу до тай-брейка.

«Для нас это была очень сложная игра. И физически, и эмоционально нам было очень трудно, – прокомментировал итоги матча старший тренер “Уралочки” Михаил Карполь. – Получилось не всё, что задумывали, чувствовалась рассеянность. “Сахалин” показал хороший уровень. Нам придётся корректировать игру перед ближайшими матчами».

В следующем туре в среду, 18 января, «Уралочка-НТМК» сыграет на выезде с соседом по турнирной таблице – идущим на третьем месте краснодарским «Динамо».

Агентство новостей «Между строк»