«Уралочка-НТМК» сыграет два матча с бельгийским клубом Oudegem в Нижнем Тагиле в рамках Кубка ЕКВ

Сегодня, 14 декабря, «Уралочка-НТМК» в рамках 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) будет принимать на домашней площадке в Нижнем Тагиле бельгийский клуб Oudegem.

По взаимной договорённости команды сыграют во дворце спорта «Металлург-Форум» два поединка. Первый из них начнётся сегодня в 18:00, второй — завтра в то же время. Вход на игру свободный.

Отметим, 12 декабря ВК «Уралочка-НТМК» одержала четвёртую победу подряд в Суперлиге. Свердловские волейболистки в Екатеринбурге обыграли краснодарское «Динамо» со счётом 3:1.